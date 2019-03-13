Архангельский ЦБК направил на соцпрограммы 328,8 млн руб.

Архангельская область >> Финансы >> 13.03.2019

В 2018 г. ЦБК Архангельска выполнил все свои обязательства по соцсфере и предоставлению социальных  гарантий и льгот, закрепленных Трудовым кодексом, Коллективным договором.

На сопрограммы и мероприятия направлено 328,8 млн руб., из которых 31,1 млн руб. на благотворительную помощь. Инвестиции комбината в соцсферу в расчете на 1 работника составляют 82,88 тыс. руб. в год. По Коллективному договору, на материальную помощь направлено 7 млн руб.

В детских лагерях побывали 645 детей сотрудников комбината, на что потрачено 8,6 млн руб. Расходы на проведение медосмотров составили 16,2 млн руб. Также комбинат купил 220 путевок для пенсионеров, в том числе для 7 "Почетных работников комбината". Расходы  из прибыли на покупку путевок составили 7,2 млн руб.

Напомним, что Архангельский ЦБК образован в 1940 г. Это ведущее лесохимическое предприятие не только России, но и Европы, специализирующееся на производстве картона, целлюлозы, бумажно-беловых изделий. Его единственным акционером является австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.





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