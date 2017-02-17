Облигации на 2 млрд руб. выпустят в НАО

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 17.02.2017

Поправки к закону о бюджете округа предусматривают выпуск ценных бумаг. Период действия гособлигаций - 3-7 лет. Цель эмиссии - изменить структуру внутреннего госдолга, снизить расходы на его обслуживание.

Вице-губернатор Т. Логвиненко во время сессии парламента НАО сообщила, что выпуск ценных бумаг даст возможность сохранить инвестиционную составляющую окружного бюджета в финансировании объектов капстроительства: школ в с. Тельвиска, п. Индига, детсада в с. Несь, детсада и школы в Нарьян-Маре на ул. Авиаторов.

В дальнейшем стратегия управления государственным долгом предполагает замену коммерческих кредитов ценными бумагами. 9-10% - стоимость заимствования. В настоящий момент НАО кредитуется под 11%, и повышение процентных ставок не исключено. Обслуживание облигаций обойдется бюджету дешевле минимум на 1,5-2%.

После того как принятый закон с поправками был опубликован, Департамент финансов округа обратится в Минфин разрешить выпуск облигаций. Также регион хочет получить кредитный рейтинг, а нужная для этого информация направлена в международное агентство "Fitch".

Выпуск облигаций в регионах стал приобретать популярность относительно недавно. В конце 2016 г. ценные бумаги на 1-20 млрд руб. выпустили Иркутская и Калининградская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В среднем доходность для инвесторов составила 9,5%. Таким заимствованием воспользовались больше 30 субъектов РФ.

Выпуск и размещение гособлигацй проводится в целях реализации поручения В. Путина по сокращению дефицита бюджетов регионов и госдолга, исходя из того, что ценные бумаги нужно активно использовать как источник долгосрочного финансирования и минимизации коммерческих кредитов.





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