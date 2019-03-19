90 млрд руб. потратят на социнфраструктуру в Коми

Республика Коми >> Финансы >> 19.03.2019

90 млрд руб., среди которых 75 млрд руб. из внебюджетных источников, потратят на развитие социнфраструктуры Коми в рамках празднованию 100-летия региона в 2021 г.

Из федеральной казны выделят 5,7 млрд руб., в том числе в рамках национальных проектов, из региональной казны - 8,7 млрд руб., из местных бюджетов - 1 млрд руб., внебюджетных поступлений - 75 млрд руб.

Финансирование плана мероприятий на 2019 - 2021 гг. составляет 340 млн руб. (из федеральной казны - 176 млн руб., из региональной - 143 млн руб., из внебюджетных источников - 19,5 млн руб.). Значительная часть средств пойдет на реконструкцию объектов: здания церкви в пос. Кажым, дома профсоюзов Сыктывкара, где расположен музыкально-драматический театр, Нацбиблиотеки, отдела истории Нацмузея.

В прошлом году в рамках подготовки к празднику были проведены капремонты ДК, их оснастили техникой, музыкальными инструментами, транспортом. Открыто 8 кинозалов. Здания строились в рамках соцпартнерства с компаниями "Лукойл", "Монди СЛПК", "Русал".





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