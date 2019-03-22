60 млн руб. переплаты за услуги теплоснабжения вернут мурманчанам

Получаемые местными жителями 13-е квитанции - перерасчет, который проводится каждый год. В этом году северяне с его помощью могут вернуть 60 млн руб. переплаты за горячую воду и отопление.



О корректировке рассказали сотрудники компании "МЭС". В планах организации проведение проверки показаний теплосчетчиков, сожаление 13-й квитанции и извещение о выявленных данных управляющих компаний.



Руководство "МЭС" обращает внимание на том, что мониторинг стать неприятным сюрпризом для местного населения не должен, поскольку о корректировке их извещают заранее. Не стоит воспринимать эту проварку в штыки, так как от этого может зависеть, сколько денег вернут потребителям.



Перерасчет после данных сверки может работать и в "минус", т. е. жильцы остаются должны, и в "плюс" (возврат средств).



Документы с новыми данными мурманчане получат только в апреле. Корректировка проводится для жилфонда с общедомовыми тепловыми счетчиками по показаниям за год.



По прогнозу, северянам могу вернуть 60 млн руб. В случае обнаружения недоплаты "МЭС" пойдет на рассрочки, а УК обяжет следить за экономным потреблением тепла.