60 млн руб. переплаты за услуги теплоснабжения вернут мурманчанам

Мурманская область >> Финансы >> 22.03.2019

Получаемые местными жителями 13-е квитанции - перерасчет, который проводится каждый год. В этом году северяне с его помощью могут вернуть 60 млн руб. переплаты за горячую воду и отопление.

О корректировке рассказали сотрудники компании "МЭС". В планах организации проведение проверки показаний теплосчетчиков, сожаление 13-й квитанции и извещение о выявленных данных управляющих компаний.

Руководство "МЭС" обращает внимание на том, что мониторинг стать неприятным сюрпризом для местного населения не должен, поскольку о корректировке их извещают заранее. Не стоит воспринимать эту проварку в штыки, так как от этого может зависеть, сколько денег вернут потребителям.

Перерасчет после данных сверки может работать и в "минус", т. е. жильцы остаются должны, и в "плюс" (возврат средств).

Документы с новыми данными мурманчане получат только в апреле. Корректировка проводится для жилфонда с общедомовыми тепловыми счетчиками по показаниям за год.

По прогнозу, северянам могу вернуть 60 млн руб. В случае обнаружения недоплаты "МЭС" пойдет на рассрочки, а УК обяжет следить за экономным потреблением тепла.





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