Услуги обмена, ввода, вывода электронных валют, а также получение и отправка денежных переводов

Криптовалюты и электронные валюты оказались настоящей революцией в финансах, дав возможность оплачивать работу и товары мгновенно практически в каждой точке мира. Они же оказались гарантией свободы финансирования и, если говорить о криптовалютах, которые не подчинены контролю того или иного государства, гарантией защиты средств даже при проблемах в той или иной стране.



При этом криптовалюты обеспечивает максимум удобств и безопасности, поскольку аферы с электронными деньгами осуществить намного сложнее, нежели с обыкновенными наличными.



Но при всем этом электронные валюты позволяют выполнять с ними те же действия, что и с обычными. Помимо оплаты чего-либо, хотя и только в электронной форме, их можно продавать, покупать, обменивать. А поскольку в настоящее время появилось большое количество электронных валют, и их востребованность становится все больше, не удивительно, что необходимость в их обмене также стремительно растет. Поэтому возникло множество бирж и обменных пунктов, выполняющих эту функцию.



Наиболее выгоден обмен электронных валют на биржах, поскольку там можно найти наилучшие курсы, но на это требуется время. А если необходим обмен без потери времени, следует обращаться на сайты – обменные пункты. Здесь обмен происходит по текущим курсам, как правило – усредненным, поэтому несколько менее выгоден, чем на биржах. Хотя некоторые обменные пункты предлагают не усредненные, оптимальные курсы на данный момент.



Что значит – хороший обменник?

На обменном пункте должно предлагаться достаточно много валют, хотя бы для того, чтобы Вы могли выбрать нужную пару – но известно, что обменники, предлагающие хороший выбор валют, работает лучше, чем ограниченные в таком наборе.



Выгодно, чтобы на обменнике предлагался не усредненный, а наилучший на текущий момент курс – для этого на нем должен вестись мониторинг курсов валют.



Уровень безопасности обменника определяется как использование хороших протоколов, так и возможностью обратной связи. То есть Вы должны иметь возможность подтверждать каждый шаг с помощью SMS или по электронной почте. Именно поэтому наличие в стандартной форме, которая заполняется при обмене, этих параметров не должно настораживать. Скорее наоборот – если обратная связь не организуется, высок риск мошенничества.



Обменник должен иметь возможность не просто конвертировать электронные валюты, но и максимально простым путем выводить их на электронные кошельки, но при этом обеспечивать вывод в наличные – на банковские счета или карточки VISA или MasterCard.



Дополнительной опцией может быть возможность отправки и получения денежных переводов.



Первым же ярким показателем качества сервиса является удобство сайта и наличие информационной поддержки клиентов. Отсутствие этих элементарных вещей показывает, что вы попали на некачественный сервис.



SBitcoin: оптимальный сервис для обмена электронных валют