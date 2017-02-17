Услуги обмена, ввода, вывода электронных валют, а также получение и отправка денежных переводов
Криптовалюты и электронные валюты оказались настоящей революцией в финансах, дав возможность оплачивать работу и товары мгновенно практически в каждой точке мира. Они же оказались гарантией свободы финансирования и, если говорить о криптовалютах, которые не подчинены контролю того или иного государства, гарантией защиты средств даже при проблемах в той или иной стране.
При этом криптовалюты обеспечивает максимум удобств и безопасности, поскольку аферы с электронными деньгами осуществить намного сложнее, нежели с обыкновенными наличными.
Но при всем этом электронные валюты позволяют выполнять с ними те же действия, что и с обычными. Помимо оплаты чего-либо, хотя и только в электронной форме, их можно продавать, покупать, обменивать. А поскольку в настоящее время появилось большое количество электронных валют, и их востребованность становится все больше, не удивительно, что необходимость в их обмене также стремительно растет. Поэтому возникло множество бирж и обменных пунктов, выполняющих эту функцию.
Наиболее выгоден обмен электронных валют на биржах, поскольку там можно найти наилучшие курсы, но на это требуется время. А если необходим обмен без потери времени, следует обращаться на сайты – обменные пункты. Здесь обмен происходит по текущим курсам, как правило – усредненным, поэтому несколько менее выгоден, чем на биржах. Хотя некоторые обменные пункты предлагают не усредненные, оптимальные курсы на данный момент.
Что значит – хороший обменник?
Если Вы решили производить обмен не на бирже, а на обменном пункте, тогда его следует выбрать таким образом, чтобы получить максимум выгоды и при этом без всякого риска.
Основными критериями хорошего обменника будут следующие.
- На обменном пункте должно предлагаться достаточно много валют, хотя бы для того, чтобы Вы могли выбрать нужную пару – но известно, что обменники, предлагающие хороший выбор валют, работает лучше, чем ограниченные в таком наборе.
- Выгодно, чтобы на обменнике предлагался не усредненный, а наилучший на текущий момент курс – для этого на нем должен вестись мониторинг курсов валют.
- Уровень безопасности обменника определяется как использование хороших протоколов, так и возможностью обратной связи. То есть Вы должны иметь возможность подтверждать каждый шаг с помощью SMS или по электронной почте. Именно поэтому наличие в стандартной форме, которая заполняется при обмене, этих параметров не должно настораживать. Скорее наоборот – если обратная связь не организуется, высок риск мошенничества.
- Обменник должен иметь возможность не просто конвертировать электронные валюты, но и максимально простым путем выводить их на электронные кошельки, но при этом обеспечивать вывод в наличные – на банковские счета или карточки VISA или MasterCard.
- Дополнительной опцией может быть возможность отправки и получения денежных переводов.
- Первым же ярким показателем качества сервиса является удобство сайта и наличие информационной поддержки клиентов. Отсутствие этих элементарных вещей показывает, что вы попали на некачественный сервис.
SBitcoin: оптимальный сервис для обмена электронных валют
SBitcoin – достаточно старый сервис, работающий более 8 лет и поэтому имеющий огромный опыт.
Он предоставляет максимум удобства и безопасности. На нем предлагается очень большое количество валют для обмена, включая биткойн, btc-e коды и целый ряд других. Практически все валюты могут меняться каждая на каждую.
На сайте ведется постоянный мониторинг колебаний курсов валют, благодаря чему клиентам предоставляется обмен не по усредненным курсам, а по наилучшим на данный момент.
Комиссия, взимаемая при обмене, достаточно умеренна.
Ввод средств на обменник и их вывод построен предельно просто. После выбора пары валют Вы в стандартной форме просто указываете сумму, которая должна быть обменена, и номер счета, с которого она берется, а также счет, на который должны быть зачислены деньги после конвертации. Причем счет для вывода средств не обязательно должен быть именно Вашим.
Уровень безопасности сайта очень высок. Здесь имеется система обратной связи, Ваши действия при обмене требуют подтверждение через SMS или электронное письмо.
Но при этом на сайте сохраняется высокий уровень анонимности, поскольку от Вас не требуется никаких подтверждающих документов. Адрес электронной почты и телефон нужны именно для обратной связи.
Однако при необходимости постоянного обмена средств, контроля за ними Вы можете зарегистрироваться на сайте и создать свой личный кабинет. Кроме всего прочего, это обеспечивает возможность обменивать средства с более низкой комиссией, участвовать в различных акциях, принимать участие в партнерской программе, которая позволяет зарабатывать на обмене.
Выведение средств на SBitcoin предельно просто. Вы в стандартной форме указываете счет, на который должны быть выведены деньги – это могут быть электронные кошельки разных платежных систем, есть также возможность вывода в наличные – на банковские счета или карточки VISA или MasterCard. Этот вариант вывода средств также построен очень удобно, и предусмотрен в рублях, гривнях и долларах. В отличие от многих других обменников, на которых такое выведение ограничивается национальной валютой либо не производится выведение в доллары.
Сам процесс выведение по сути включен в операцию обмена, что сводит его к единственной транзакции: Вы выбираете в колонке «Отдаете» нужную для обмена валюту, в колонке «Получаете» отмечаете Visa Mastercard или Наличные, в обоих случаях – с указанием валюты вывода (рубли, гривни, доллары) и, соответственно, в стандартной форме указываете нужные номера счетов. Кстати, это существенно облегчают обмен, поскольку экономит время и не требует дополнительных действий.
Следует отметить очень высокую скорость обмена. Он не занимает, как правило, больше 15 минут. В отличие от большинства других обменников, на которых обмен биткойн или віведение в наличные доллары могут занимать до нескольких дней.
Дополнительная возможность, предоставляемая на обменнике SBitcoin – это получение и отправка денежных переводов в выбранной вами валюте.
В общем можно сказать, что SBitcoin является оптимальным сервисом по обмену валют, поскольку предоставляют наилучшие курсы для обмена, обеспечивает высокий уровень безопасности, обратную связь с сайтом, а обмен производится быстро, и ввод и вывод средств предельно просты.
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