В Коми собираются цифровизовать бюджетный процесс

Республика Коми >> Финансы >> 12.04.2019

В Коми планируют внедрить облачные технологии в бухучет. Минфин Коми намерен использовать аналитический инструмент - обзор расходов.

На коллегии минфина Коми глава ведомства Г. Рубцова перечислила основные задачи, которые финансисты будут решать в текущем году.
Самая важная задача - запуск реализации нацпроектов, на финансирование которых предусмотрено 6 млрд руб. Министерствам нужно ускорить распределение межбюджетных трансфертов, заключить с муниципалитетами соглашения. Сейчас Минобразования и Минкультуры не распределили субсидии на заработную плату муниципальным образованиям, а органы местного самоуправления ожидают субсидии.

Цифровизация бюджетного процесса будет заключаться во внедрении новой системы электронного документооборота. Это позволит перейти на формирование документов в электронном виде, уйти от бумажных носителей. При реализации закона о госзакупках можно будет перейти на электронный обмен между заказчиками и учреждениями, сократить сроки рассмотрения заявок.

В учреждениях Коми будет внедрен программный продукт "Комплексная автоматизация госучреждения", что создаст единые условия для ведения бухучета всем участникам бюджетного сектора.





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