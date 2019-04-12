В Коми собираются цифровизовать бюджетный процесс

В Коми планируют внедрить облачные технологии в бухучет. Минфин Коми намерен использовать аналитический инструмент - обзор расходов.



На коллегии минфина Коми глава ведомства Г. Рубцова перечислила основные задачи, которые финансисты будут решать в текущем году.

Самая важная задача - запуск реализации нацпроектов, на финансирование которых предусмотрено 6 млрд руб. Министерствам нужно ускорить распределение межбюджетных трансфертов, заключить с муниципалитетами соглашения. Сейчас Минобразования и Минкультуры не распределили субсидии на заработную плату муниципальным образованиям, а органы местного самоуправления ожидают субсидии.



Цифровизация бюджетного процесса будет заключаться во внедрении новой системы электронного документооборота. Это позволит перейти на формирование документов в электронном виде, уйти от бумажных носителей. При реализации закона о госзакупках можно будет перейти на электронный обмен между заказчиками и учреждениями, сократить сроки рассмотрения заявок.



В учреждениях Коми будет внедрен программный продукт "Комплексная автоматизация госучреждения", что создаст единые условия для ведения бухучета всем участникам бюджетного сектора.