В Коми собираются цифровизовать бюджетный процесс
В Коми планируют внедрить облачные технологии в бухучет. Минфин Коми намерен использовать аналитический инструмент - обзор расходов.
На коллегии минфина Коми глава ведомства Г. Рубцова перечислила основные задачи, которые финансисты будут решать в текущем году.
Самая важная задача - запуск реализации нацпроектов, на финансирование которых предусмотрено 6 млрд руб. Министерствам нужно ускорить распределение межбюджетных трансфертов, заключить с муниципалитетами соглашения. Сейчас Минобразования и Минкультуры не распределили субсидии на заработную плату муниципальным образованиям, а органы местного самоуправления ожидают субсидии.
Цифровизация бюджетного процесса будет заключаться во внедрении новой системы электронного документооборота. Это позволит перейти на формирование документов в электронном виде, уйти от бумажных носителей. При реализации закона о госзакупках можно будет перейти на электронный обмен между заказчиками и учреждениями, сократить сроки рассмотрения заявок.
В учреждениях Коми будет внедрен программный продукт "Комплексная автоматизация госучреждения", что создаст единые условия для ведения бухучета всем участникам бюджетного сектора.
Рекомендуем по теме:
126 млн руб. выделит федеральный бюджет для реализации программ формирования комфортной городской среды в Коми
Архангельский ЦБК направил на соцпрограммы 328,8 млн руб.
"Вологдагорводоканал" получил положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции реагентного хозяйства
В Киров приехала делегация шведских политиков
Северный культурный форум проходит в Петрозаводске
В Коми реализуют масштабный проект по выращиванию форели
В январе консолидированный бюджет Карелии вырос на 1,8 млрд руб. налоговых доходов
Профильный медицинский класс откроют в НАО