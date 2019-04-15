Воркута планирует вложиться в образование и ремонт
В Воркуте обсудили проекты в рамках программы "Народный бюджет" на будущий год. Были представлены 12 народных инициатив в соцсфере спорта, культуры, образования, благоустройства. Все проекты одобрены населением, поэтому пройдут отбор в профильных министерствах и администрации главы региона.
Так, управление культуры горадминистрации вынесло на рассмотрение проект "Культурное наследие", предусматривающий ремонт фасада ДК им. Н. Лысенко пос. Северного (415 тыс. руб.). Это первое монументальное здание города в стиле классицизма, памятник истории госзначения.
От Центра проведения спортмероприятий поступило предложение закупить музыкальное оборудование для проведения спортмероприятий (344 тыс. руб.). Предполагается покупка 6 акустических систем, 4 комплектов микрофонов, 2 вокальных радиосистем, 2 головных радиосистем, 2 пар стоек для акустических систем.
В области благоустройства представлен проект покупки оборудования для уборки дорог городского парка (640 тыс. руб.).
В области дошкольного и школьного образования предложено 9 проектов, серди которых приобретение магнитного конструктора для детсада №83 (161,2 тыс. руб.), средств техконструирования и моделирования для детсада №35 (200 тыс. руб.) и мн. др.
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