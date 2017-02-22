Деньги из регионального семейного капитала в Коми депутаты предлагают разрешить использовать на подготовку детей к школе

Депутаты госсовета Коми планируют рассмотреть законопроект о расширении возможностей использования семейного капитала. Проект внесли депутаты А. Лейфрид и А. Макаренко.



Сейчас в республике действует закон о мерах соцподдержки семей, имеющих детей. Он устанавливает в Коми дополнительные меры соцподдержки для семей с детьми. Размер семейного капитала в республике составляет 150 тыс. руб. Эти деньги выплачиваются матерям с тремя и более детьми с 2011 г. На сегодня региональный семейный капитал остается самой востребованной мерой соцподдержки в Коми.



150 тыс. руб. многодетные семьи могут использовать для улучшения условий жизни, получения ребенком или детьми образования, получения ребенком или детьми медуслуг, проведения капремонта или обычного ремонта жилья и на перепланировку жилья.



Из этих средства за один раз можно получить только 25 тыс. руб. для расходов на оплату коммунальных услуг, оплату взноса на капремонт, оплату за содержание в детсаду, оплату налогов, страхование имущества и жизни ребенка, компенсацию расходов на санаторно-курортное лечение или стоимость проезда к месту отдыха или лечения в пределах страны.



Проект предлагает расширить список направлений расходования, разрешив тратить деньги и на подготовку ребенка к школе: покупку одежды, обуви, ранца и канцелярских товаров. По мнению депутатов, если в семье больше трех детей, то эти расходы становятся очень внушительными. Такую просьбу часто высказывают и многодетные мамы, которые не знают, за счет чего обеспечить детей всем необходимым.



Принятие законопроекта дополнительных расходов из бюджета республики не потребует, а проведение общественных обсуждений также не требуется.



Поправки будут рассмотрены на заседании сессии Госсовета 23 марта.

