Госзакупки помогли сэкономить НАО около 500 млн руб.

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 23.02.2017

По итогам прошлого года экономия бюджетных средств НАО по закупочным процедурам составила около 537 млн руб., у окружных заказчиков – около 467 млн руб. Для бюджета процедура госзакупки весьма выгодная, так как позволяет экономить на колебании цен. Но счет этого сэкономить в прошлом году получилось около полмиллиарда рублей.

По статистике Управления госзаказа, НАО с 2017 г. муниципальными и госзаказчиками проведено 2,1 тыс. закупок на 8,4 млрд руб. Закупок в электронном виде было зафиксировано 1,94 тыс. на 7,2 млрд руб. На местные организации и предпринимателей приходится доля в 1,69 тыс. заявок на 46%. Постепенно электронный формат должен стать приоритетным и большинство операций, не только по госзакупам, должно совершаться в онлайн-режиме.

По закупкам в Ненецком округе на первый план выходят строительные работы, услуги, которые связаны с недвижимостью и на долю которых выпадет 51% всего объема рынка услуг.

А. Полугрудов, глава ведомства, отметил, что для повышения эффективности расходов из бюджета в НАО проводится работа по централизации закупок. Другими словами для их осуществления должен быть привлечен уполномоченный орган. В начале 2017 г. была централизована большая часть закупок авиаперелетов по НАО, лекарственных препаратов, отельных и охранных услуг.

Год назад в систему централизованных закупок также были включены расходы образовательных и дошкольных организаций округа, среди которых выбор подрядчиков на ремонтные, инженерные и строительные работы. Также сейчас централизованно закупаются новогодние подарки, предоставляются услуги организации общественного питания и уборки помещений. Централизованность госзакупок в округе достигает 81%.





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