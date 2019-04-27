Поправки в горбюджет Петрозаводска предусматривают увеличение доходной части на 669 млн руб.

Проект предусматривает увеличение доходов на 669 млн руб. за счет трансферов из федеральной и республиканской казны. Дополнительные средства можно будет использовать в ремонт дорожной сети, содержании соцсферы, обеспечении безопасности дорожного движения.



На внеочередной сессии депутатов Петросовета рассмотрели изменения горбюджета на 2019 г. и плановый период 2020–2021 гг. 11,6 млн руб. решено направить на повышение безопасности движения в рамках программы "Безопасный Петрозаводск". Она предусматривает оснащение самых аварийных участков дорог светофорами, переходами по желанию горожан и рекомендациям ГИБДД.



8,8 млн руб. выделят на разработку проектно-сметной документации школы на Древлянке. До 2021 г. построят за счет допсредств 3 детских сада по 300 мест, переоснастят ряд дошкольных учреждений для людей с проблемами здоровья, закупят оборудование, учебные материалы и инструменты для 2 музыкальных школ. Также увеличится финансирование содержания и ремонта лагерей, детсадов и школ. Часть денег пойдет на жилье молодым семьям.



В 2019 г. проектом заложено финансирование ремонта дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги".