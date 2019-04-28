Тотьма попала в Forbes
Крупный финансовый и экономический журнал Forbes рассказал об успешном опыте Тотьмы по привлечению грантов. Так небольшой городок на Вологодчине привлек внимание фондов Тимченко и Потанина.
Журналисты Forbes рассказали о Тотьме, как о городе, где за последние годы появилось 6 новых отелей и хостелов, в музеях побывало 70 тыс. человек, что стало возможно только за счет участия города в конкурсах фонда Тимченко. Так, специалисты музея Тотьмы выиграли грант 650 тыс. руб., потом трехлетний грант на 2 млн руб. В городе научились делать проекты и находить деньги для их реализации. За 5 лет привлечено 18 млн руб. из разных источников, и 10 млн руб. из них из фонда В. Потанина в 2018 г. Город меняется в лучшую сторону, что влияет на его инвестиционную привлекательность.
Напомним, что Forbes - американский журнал, считающийся авторитетным и известным во всем мире. Это экономическое печатное издание, которое котируется во всех странах. В России журнал издают с 2004 г. Его мнению принято доверять.
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