Архангельские профсоюзы требуют возврата "северных пенсий"

Архангельская область >> Финансы >> 02.05.2019

Возвращение северянам пенсионного возраста, актуального до 2019 г. требует от властей Федерация профсоюзов Архангельской области. В Архангельске ФПАО выступила организатором сразу двух акций. После праздничного шествия от площади им. Виноградова до пл. Профсоюзов прошел митинг, на котором глава организации А. Сафонова призвала российское правительство возвратить льготы на пенсию жителям северных территорий.

Сегодня цена возврата северных льгот - 6 млрд руб. в год. Это 1% годовых расходов Пенсионного фонда на страховые пенсии. Помимо возвращения старого пенсионного возраста профсоюзы потребовали повысить зарплаты трудящимся, но это было обращение к работодателям.

Повышение НДС до 20% привело к росту цен на 5% только в Архангельской области. Работодатели решили не поднимать зарплаты, а переводить сотрудников на неполный рабочий день со ставкой 0,2, - 0,5. Индексация вообще либо не производится, либо отстает от роста цен. Профсоюзы требуют проводить ежегодную индексацию не менее, чем на индекс потребцен.





Рекомендуем по теме:

В Карелии выплаты нынешним пенсионерам увеличатся в 2019 г. на 7%

В Архоблсобрании поддержали проект будущей пенсионной реформы

Как изменения пенсионной системы отразятся на северянах

Глава Петрозаводска И. Мирошник рассказала о повышении пенсионного возраста

Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих

В Коми впервые МРОТ привязали к природно-климатическим зонам


Сотрудники бассейна в Коми наказаны за халатность

Онкологический диспансер могут построить в Карелии

С начала года 8 безработных НАО получили денежную помощь на открытие своего дела

Новая молочная ферма будет построена в ненецком с. Оксино

Архангельская область появилась на гастрономической карте России

Мурманский морской торговый порт ввел в строй первую очередь пылезащитного экрана

Подготовку к полевой кампании на Вологодчине обсудили в правительстве области
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета