Архангельские профсоюзы требуют возврата "северных пенсий"

Возвращение северянам пенсионного возраста, актуального до 2019 г. требует от властей Федерация профсоюзов Архангельской области. В Архангельске ФПАО выступила организатором сразу двух акций. После праздничного шествия от площади им. Виноградова до пл. Профсоюзов прошел митинг, на котором глава организации А. Сафонова призвала российское правительство возвратить льготы на пенсию жителям северных территорий.



Сегодня цена возврата северных льгот - 6 млрд руб. в год. Это 1% годовых расходов Пенсионного фонда на страховые пенсии. Помимо возвращения старого пенсионного возраста профсоюзы потребовали повысить зарплаты трудящимся, но это было обращение к работодателям.



Повышение НДС до 20% привело к росту цен на 5% только в Архангельской области. Работодатели решили не поднимать зарплаты, а переводить сотрудников на неполный рабочий день со ставкой 0,2, - 0,5. Индексация вообще либо не производится, либо отстает от роста цен. Профсоюзы требуют проводить ежегодную индексацию не менее, чем на индекс потребцен.