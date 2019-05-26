Мэрия Сыктывкара потратила 4 млн руб. на жилье для нуждающихся

В столице Коми купят квартиру для людей, которые обязаны получить жилье по решению суда. На это из местной казны выделят около 4 млн руб.



Департамент финансов горадминистрации Сыктывкара разместил соответствующий тендер на портале госзакупок. Речь идет об одной квартире, которую купит мэрия. Поставщик определен, а стоимость квартиры составила 3,8 млн руб. Как для одной квартиры это слишком большая сумма, поэтому горожане хотят знать, для кого она предназначена, сколько человек в ней будут жить, и почему нельзя было обойтись не таким дорогим жильем? Но мэрия никаких комментариев не дает. Скорее всего, речь идет от четырехкомнатной квартире, поскольку выложенная мэрией сумма попадает в категорию четырехкомнатных квартир.



Также городская мэрия решила установить в Мичуринском парке металлические шары за 730 тыс. руб. Сейчас администрация ищет подрядчика для реализации проекта по благоустройству. По плану, в парке должны установить 10 шаров разного диаметра, в средине которых будут находиться серые, черные и белые камни.