Мэрия Сыктывкара потратила 4 млн руб. на жилье для нуждающихся

Республика Коми >> Финансы >> 26.05.2019

В столице Коми купят квартиру для людей, которые обязаны получить жилье по решению суда. На это из местной казны выделят около 4 млн руб.

Департамент финансов горадминистрации Сыктывкара разместил соответствующий тендер на портале госзакупок. Речь идет об одной квартире, которую купит мэрия. Поставщик определен, а стоимость квартиры составила 3,8 млн руб. Как для одной квартиры это слишком большая сумма, поэтому горожане хотят знать, для кого она предназначена, сколько человек в ней будут жить, и почему нельзя было обойтись не таким дорогим жильем? Но мэрия никаких комментариев не дает. Скорее всего, речь идет от четырехкомнатной квартире, поскольку выложенная мэрией сумма попадает в категорию четырехкомнатных квартир.

Также городская мэрия решила установить в Мичуринском парке металлические шары за 730 тыс. руб. Сейчас администрация ищет подрядчика для реализации проекта по благоустройству. По плану, в парке должны установить 10 шаров разного диаметра, в средине которых будут находиться серые, черные и белые камни. 





Рекомендуем по теме:

В Петрозаводске на набережной Варкауса планируют строить коттеджи

50 служебных квартир купят для врачей в Карелии

Череповчанин, занимавшийся майнингом криптовалюты в квартире, задолжал энергетикам 48 тыс. руб.

Цены на жилье в Инте скоро достигнут дна

27 млн руб. выделено на поставку спецтехники для уборки ТБО на территории Нарьян-Мара

Жители Сыктывкара выступили против строительства торгово-офисного центра на ул. Свободы


Часть музея "Кижи" сдали в аренду

Под Сыктывкаром столовую переделают в спорткомплекс

Поправки в горбюджет Петрозаводска предусматривают увеличение доходной части на 669 млн руб.

Тотьма попала в Forbes

"Чистый след" продемонстрировала работу автоматической системы учета и отслеживания мусора

Библиотечный фонд вологодской школы №30 пополнился за счет родителей школьников

Семинар "Семь футов под килем" пройдет в Архангельске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета