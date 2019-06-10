Долгосрочные пари: плюсы и минусы

Сегодня каждая букмекерская компания предлагает своим клиентам заключить долгосрочные пари на спорт. В этой статьей мы поговорим о преимуществах и минусах таких предложений от БК.



Плюсы долгосрочных пари на спорт

ставки на победителя сезона



ставки на лучшего игрока сезона



ставки на лучшего бомбардира сезона



ставки на итоговое место в турнирной таблице



ставки на статистику команды или спортсмена по сезону



Минусы долгосрочных пари