Долгосрочные пари: плюсы и минусы
Сегодня каждая букмекерская компания предлагает своим клиентам заключить долгосрочные пари на спорт. В этой статьей мы поговорим о преимуществах и минусах таких предложений от БК.
Плюсы долгосрочных пари на спорт
Как правило, долгосрочные пари на спорт заключаются в самом начале игрового сезона. Какого рода пари может предложить букмекер на продолжительный срок:
- ставки на победителя сезона
- ставки на лучшего игрока сезона
- ставки на лучшего бомбардира сезона
- ставки на итоговое место в турнирной таблице
- ставки на статистику команды или спортсмена по сезону
Первым плюсом можно назвать разнообразие, которым сегодня пестрят линии букмекеров. Игроки могут сделать ставку в бк на различные виды спорта, турниры и, как мы видим, самые разные аспекты игры.
Следующим преимуществом справедливо считать высокие коэффициенты. Чем раньше вы сделаете ставку на фаворита, тем выше будут котировки. Особенно выгодным может оказаться пари на второго или третьего по силе претендента, так называемую “темную лошадку” всего турнира. Очень часто именно такие команды берут трофей по итогам сезона, а не главные фавориты.
Долгосрочные пари можно считать самыми надежными, т.к. на длинной дистанции всегда видна объективная картина. Если вы поставили на самого лучшего, то по на финише, как бы его не штормило по ходу, он обязательно будет на своем месте. Например, “Барселона” может проиграть один матч аутсайдеру, но по итогам сезона она все равно значительно опередит его в таблице.
Минусы долгосрочных пари
Если вы хотите получить моментальный выигрыш, то долгосрочные пари - не ваш профиль. Иногда выплаты приходится ждать несколько месяцев. Если вы ставите в самом начале сезона, то расчет поступит только после финального тура. Обязательно учитывайте это при заключении долгосрочных пари.
Еще один существенный минус - неожиданности, которых в спорте великое множество. Команда может продать лучшего игрока или купить нового, которому нужно время на адаптацию. Иногда случаются неожиданные и очень серьезные травмы, влияющие на ход всего сезона. Проблемы могут возникнуть у тренера, руководителя клуба - любого лица, несущего ответственность за результат. От такого развития событий никто не застрахован, но любая ставка на спорт всегда сопряжена с риском.
Взвешивайте все плюсы и минусы заранее, чтобы не остаться в проигрыше. Удачи в ставках на спорт!
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