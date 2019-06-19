Обзор мобильного приложения Бетсити
Каждый поклонник ставок на спорт сегодня хочет получать не только качественную линию, высокие коэффициенты и своевременные выплаты, но и перенести все эти услуги в собственный смартфон, чтобы не отрываться от любимого хобби ни на минуту. Именно поэтому специально для вас мы протестировали мобильное приложение от букмекера Бетсити - одного из самых опытных букмекеров страны. Из этой статьи вы узнаете:
- почему БК Бетсити
- как скачать приложение на сайте конторы
- функционал мобильного приложения
Почему мы выбрали именно Бетсити
БК Бетсити появилась на рынке беттинговых услуг в 2003 году. Тогда, на заре 21 века, контора открывала по всей стране пункты приема ставок. На текущий момент их более 160 в крупных и малых городах России. Столь длительная история говорит нам о серьезных намерениях букмекерской конторы Бетсити. Дополнительным плюсом является легальный статус БК на территории РФ - компания работает на основании лицензии, что еще больше заставляет доверять ей в вопросах букмекерства. Кстати, что касается основного “продукта”, то и здесь у Бетсити полный порядок. Контора ежедневно предоставляет несколько тысяч вариантов для ставок на различные виды спорта.
Коэффициенты Бетсити являются одними из самых высоких по рынку, что гарантирует беттерам прибыль от каждого пари. Для вывода выигрыша с игрового счета БК предоставляет около десятка различных вариантов с использованием самых популярных и востребованных платежных систем. Как правило, вывести выигрыш с игрового счета можно без комиссии и в кратчайшие сроки. Ознакомиться с полным перечнем доступных для транзакций систем можно на официальном сайте букмекера.
Как скачать приложение на сайте конторы
Бетсити предлагает своим клиентам скачать три вида приложений для различных платформ:
- приложение на Android
- приложение на IOS
- приложение для Windows (для ПК)
Найти все три файла можно на официальном сайте букмекера, нажав кнопку “Скачать приложения BETCITY” на самом верху главной страницы. К сожалению, политика Google и Apple не позволяет размещать приложения с азартной тематикой в Google Play и App Store, что немного затрудняет процесс установки для пользователей, но на текущий момент альтернативы не существует. Все букмекеры в этом смысле находятся в одинаковых условиях, поэтому вы не найдете ни одного приложения в вышеобозначенных магазинах.
Функционал мобильного приложения
Мобильное приложение от Бетсити отвечает всем требованиям современного беттера. Фактически в смартфон игрока переезжает весь функционал официального сайта. Скачав приложение от букмекера, вы сможете:
- делать ставки на хоккей, футбол, теннис и другие виды спорта
- отслеживать статус пари в личном кабинете
- отслеживать историю пари в личном кабинете
- выполнять финансовые транзакции
- изучать статистику
- работать с линией ставок
Важно отметить, что в дополнение вы получаете привычный лаконичный дизайн Бетсити и удобную навигацию меню. Экономьте свое время, делая ставки на спорт из любой точки планеты.
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