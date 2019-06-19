Обзор мобильного приложения Бетсити

>> Финансы >> 19.06.2019

Каждый поклонник ставок на спорт сегодня хочет получать не только качественную линию, высокие коэффициенты и своевременные выплаты, но и перенести все эти услуги в собственный смартфон, чтобы не отрываться от любимого хобби ни на минуту. Именно поэтому специально для вас мы протестировали мобильное приложение от букмекера Бетсити - одного из самых опытных букмекеров страны. Из этой статьи вы узнаете:

  • почему БК Бетсити
  • как скачать приложение на сайте конторы
  • функционал мобильного приложения

Почему мы выбрали именно Бетсити


БК Бетсити появилась на рынке беттинговых услуг в 2003 году. Тогда, на заре 21 века, контора открывала по всей стране пункты приема ставок. На текущий момент их более 160 в крупных и малых городах России. Столь длительная история говорит нам о серьезных намерениях букмекерской конторы Бетсити. Дополнительным плюсом является легальный статус БК на территории РФ - компания работает на основании лицензии, что еще больше заставляет доверять ей в вопросах букмекерства. Кстати, что касается основного “продукта”, то и здесь у Бетсити полный порядок. Контора ежедневно предоставляет несколько тысяч вариантов для ставок на различные виды спорта.

Коэффициенты Бетсити являются одними из самых высоких по рынку, что гарантирует беттерам прибыль от каждого пари. Для вывода выигрыша с игрового счета БК предоставляет около десятка различных вариантов с использованием самых популярных и востребованных платежных систем. Как правило, вывести выигрыш с игрового счета можно без комиссии и в кратчайшие сроки. Ознакомиться с полным перечнем доступных для транзакций систем можно на официальном сайте букмекера.

Как скачать приложение на сайте конторы


Бетсити предлагает своим клиентам скачать три вида приложений для различных платформ:
  • приложение на Android
  • приложение на IOS
  • приложение для Windows (для ПК)

Найти все три файла можно на официальном сайте букмекера, нажав кнопку “Скачать приложения BETCITY” на самом верху главной страницы. К сожалению, политика Google и Apple не позволяет размещать приложения с азартной тематикой в Google Play и App Store, что немного затрудняет процесс установки для пользователей, но на текущий момент альтернативы не существует. Все букмекеры в этом смысле находятся в одинаковых условиях, поэтому вы не найдете ни одного приложения в вышеобозначенных магазинах.

Функционал мобильного приложения


Мобильное приложение от Бетсити отвечает всем требованиям современного беттера. Фактически в смартфон игрока переезжает весь функционал официального сайта. Скачав приложение от букмекера, вы сможете:
  • делать ставки на хоккей, футбол, теннис и другие виды спорта
  • отслеживать статус пари в личном кабинете
  • отслеживать историю пари в личном кабинете
  • выполнять финансовые транзакции
  • изучать статистику
  • работать с линией ставок

Важно отметить, что в дополнение вы получаете привычный лаконичный дизайн Бетсити и удобную навигацию меню. Экономьте свое время, делая ставки на спорт из любой точки планеты.





Рекомендуем по теме:

Ставки на Кубок Америки в “Бетсити”

Какие бонусы можно получить в букмекерских конторах

Удобное мобильное зеркало 1xbet

Альтернативный адрес БК марафон

Букмекерская контора «Пари Матч» - как делать ставки с телефона

Мобильное приложение "Безопасная республика" протестировали школьники Сыктывкара


Детские трудовые бригады начали работу в школах Вологды

Более 1700 опасных для природы объектов обнаружено в Коми

Школьникам НАО рассказали о кибербуллинге

20 работ из НАО участвуют в конкурсе сочинений "Я - гражданин России!"

Семинар по расследовательской журналистике пройдет в Архангельске

Новые ремонтно-покрасочные боксы для общественного транспорта появились в Мурманске

Строительство стадиона на ул. Гвардейской в Мурманске запланировано на 2019-2020 гг.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета