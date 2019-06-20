Льготное питание в школах Вологды подорожает на 15 руб.

С 1 сентября стоимость льготного питания в школах Вологодской области увеличится. Вместе с этим увеличится и финансирование льготного питания со стороны бюджета. Питание детей из малообеспеченных и многодетных семей осуществляется за счет бюджета региона лишь на 35 руб. на человека. С сентября эта сумма до 50 руб. возрастет. Соответствующие поправки в облбюджет внесут в ближайшее время.



Бесплатные завтраки в Череповце получают 6,5 тыс. школьников. Питание льготников почти ничем не отличается от питания детей, которые платят за пищу свои деньги. В начальных классах детей кормят завтраками за 40 руб. (35 руб. из облбюджета + 5 руб. — из городского), в средних классах за 45 рублей (35 + 10).



Меню для детей утверждает Роспотребнадзор. Так, завтрак состоит из горячего блюда (гарнир и котлета, каша, творожные или картофельно-мясные запеканки), горячего напитка, бутерброда с маслом/сыром или с тем и другим по отдельности. Если регион увеличит финансирование, в меню будут добавлены кисломолочные продукты и свежие овощи.