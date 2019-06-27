В Карелии отменили субсидии на поддержку животноводства госкомпаниям
Правительству Карелии пришлось выполнить предписание УФАС и отменить незаконное предоставление некоторых видов субсидий на поддержку животноводства госкомпаниям.
Претензии у УФАС появились после постановления, согласно которому, субсидии в этом году на поддержку доходности животноводства предусмотрены организациям с госдолей собственности свыше 50%. Под условия предоставления субсидий попали только 4 субъекта. В УФАС пояснили, что это сужает круг получателей субсидии и ставит негосударственные предприятия в неравные условия по сравнению с государственными, создавая угрозу банкротства. Это противоречит программе поддержки МСБ.
Это постановление регионального правительства и ранее вызывало возмущение потенциальных получателей субсидии, которые высказывали мнение, что документ разработан только для того, чтобы помочь конкретным крупным предприятиям.
Теперь ситуация исправлена, и правительство Карелии не стало его оспаривать. Удивительно другое, почему авторы законопроекта не предусмотрели такого варианта развития событий, когда последствия были очевидны. Это может говорить только и некомпетентности людей и не знании принципов экономии и законов.
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