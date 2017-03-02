126 млн руб. выделит федеральный бюджет для реализации программ формирования комфортной городской среды в Коми

Республика Коми планирует включиться в реализацию федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".



Правительство республики заключило соглашение с Министерством строительства РФ о субсидировании из федеральной казны программ формирования городской среды. На это в 2017 г. выделят 126 млн руб. на условиях софинансирования. Объем бюджетных ассигнований из бюджета республики и федерации составит 257,1 млн руб.



В этом году деньги направят на благоустройство дворовых территорий Сыктывкара, Воркуте, Инте, Жешарте, Емве.



В Минстрое пояснили, что средства выделены 5 муниципалитетам, но необходимо проводить мероприятия по благоустройству и органы местного самоуправления с количеством жителей от 1 тыс. человек.



В муниципальных образованиях обязаны утвердить правила благоустройства, предусматривающие общественное обсуждение проектов благоустройства собственниками зданий и жилых помещений. Также новые правила выдвигаются к частным собственникам недвижимости, земельных территорий.



Реализация проекта предусматривает масштабное вовлечение населения в обсуждение проектов по комплексному благоустройству.



Администрации всех муниципальных образований обязаны в ближайшее время утвердить порядок общественных обсуждений проектов, сроки реализации программ. Также нужно создать комиссии для контроля за ходом реализации программ.



Глава региона С. Гапликов рассказал, что сегодня вопрос комфортного проживания населения - один из ключевых, потому что от его эффективности зависит социальное самочувствие населения. В такую среду легче и охотнее приходят специалисты, вкладывают деньги инвесторы, а это нужно для реализации планов по развитию транспорта, промышленности, социальной и инженерной инфраструктуры, сельского хозяйства.



6 марта в Казани состоится обучающий семинар региональных проектных групп для координации проекта. На нем будет присутствовать делегация из Коми.





