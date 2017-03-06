Карелия выходит в 14 субъектов РФ с высоким уровнем госдолга

Врио главы Карелии А. Парфенчиков заслушал доклад главы Минфина республики о результатах работы за 2016 г. и задачах на текущий год. Мероприятие прошло в формате обсуждения.



Министр финансов И. Ахокас обозначила главную цель ведомства - сбалансированный бюджет Карелии и снижение госдолга. Дефицит бюджета в прошлом году сократился на 1 млрд руб., уровень долга к объему неналоговых и налоговых доходов снизился на 4%. Карелия выходит в 14 субъектов РФ с высоким уровнем долга.



Для оздоровления муниципальных и государственных финансов, оптимизации расходов на управление, необходимо решение ряда проблем: реорганизация бюджетной сети, эффективность работы местного самоуправления, определение норм по затратам, оптимизация расходов ЖКХ. Также нужно принять меры по мобилизации доходов и повышению эффективности трансфертов нужд бюджетами разных уровней.



Парфенчиков поручил проанализировать эффективность управления госимуществом, оптимизировать получение доходов от аренды, внедрить практику обращения муниципалитетов за поддержкой в республиканский бюджет.



Продолжится работа по оценке социальной и бюджетной эффективности налоговых льгот для юрлиц. В прошлом году отменили ряд льгот, которые имели слишком низкую бюджетную эффективность. Но льготы сохранены для инвесторов, МСБ, бюджетного сектора, лесопромышленных и сельхозорганизаций.



40% доходов бюджета республики в прошлом году - трансферты из федеральной казны.



Остро стоит вопрос неурегулированности нормативной и правовой базы для определения объема платежей по медстрахованию населения. В настоящий момент здесь не учтена дифференциация субъектов по степени бюджетной обеспеченности.



К 25 марта правительство должно получить детализированный по мероприятиям и срокам план увеличения доходов Карелии и уменьшения госдолга.