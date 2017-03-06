Карелия выходит в 14 субъектов РФ с высоким уровнем госдолга

Республика Карелия >> Финансы >> 06.03.2017

Врио главы Карелии А. Парфенчиков заслушал доклад главы Минфина республики о результатах работы за 2016 г. и задачах на текущий год. Мероприятие прошло в формате обсуждения.

Министр финансов И. Ахокас обозначила главную цель ведомства - сбалансированный бюджет Карелии и снижение госдолга. Дефицит бюджета в прошлом году сократился на 1 млрд руб., уровень долга к объему неналоговых и налоговых доходов снизился на 4%. Карелия выходит в 14 субъектов РФ с высоким уровнем долга.

Для оздоровления муниципальных и государственных финансов, оптимизации расходов на управление, необходимо решение ряда проблем: реорганизация бюджетной сети, эффективность работы местного самоуправления, определение норм по затратам, оптимизация расходов ЖКХ. Также нужно принять меры по мобилизации доходов и повышению эффективности трансфертов нужд бюджетами разных уровней.

Парфенчиков поручил проанализировать эффективность управления госимуществом, оптимизировать получение доходов от аренды, внедрить практику обращения муниципалитетов за поддержкой в республиканский бюджет.

Продолжится работа по оценке социальной и бюджетной эффективности налоговых льгот для юрлиц. В прошлом году отменили ряд льгот, которые имели слишком низкую бюджетную эффективность. Но льготы сохранены для инвесторов, МСБ, бюджетного сектора, лесопромышленных и сельхозорганизаций.

40% доходов бюджета республики в прошлом году - трансферты из федеральной казны.

Остро стоит вопрос неурегулированности нормативной и правовой базы для определения объема платежей по медстрахованию населения. В настоящий момент здесь не учтена дифференциация субъектов по степени бюджетной обеспеченности.

К 25 марта правительство должно получить детализированный по мероприятиям и срокам план увеличения доходов Карелии и уменьшения госдолга.





Рекомендуем по теме:

Соломенскому лесозаводу нужны инвестиции в размере 1 млрд руб.

Строительство Белопорожских ГЭС закончат к концу 2019 г.

Облигации на 2 млрд руб. выпустят в НАО

19 млрд 654 млн руб. поступили в бюджет Карелии за 2016 г. от налоговых и неналоговых доходов

Карелия намерена приватизировать долю в НПК «Карбон-шунгит»

В Карелии открылся форум, посвящённый развитию МСП


Tree7 Inc – перспективная финская лесозаготовительная компания

В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

Экономический прогноз по развитию промышленного комплекса на 2017 год

Холдинг «Петон» обеспечит РФ собственными наработками в криогенной сфере

Проблему Северного морского пути обсудили в рамках Баренц Спектакля 2017

Холдинг «ПЕТОН» - активный участник национальной программы импортозамещения

Казань подарила Вологде проект школы нового типа
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета