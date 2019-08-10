Жители Архангельска тратят на рестораны больше москвичей

Архангельская область >> Финансы >> 10.08.2019

По статистике рейтинга "Ромир". Жители Архангельска тратят на развлечения больше чем жители остальных городов России.

Архангелогородцы больше сорят деньгами в ресторанах, снимают дорогие номера в отелях. Так, они тратят 6,2% своих доходов. В Санкт-Петербурге и Москве жители себе могут позволить лишь 5,3% трат на развлечения. 

Соперничают арханелогородцы по тратам только с калининградцами, чьи траты на рестораны зашкаливают.

Ходить в кино больше других предпочитают жители Вологды, но и они не могут угнаться за Москвой, где киноманов больше всего. Если в Вологде на кино тратится 2,7% годового дохода, то в Москве этот показатель выше, так как цена билета достигает 950 руб. за билет.

По мнению аналитиков, общие расходы калининградцев в прошлом году составили 350 тыс. руб. 6% этой суммы уходит на сегмент HoReCa (отели, рестораны и кафе). В Архангельске общие траты за год составили 362 тыс. руб., а траты на развлечения были еще больше. 3-е место по объему расходов заняла Вологда с 5,5% годовых трат.





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