Доходы бюджета НАО за 2019 г. увеличились на 2,1 млрд руб.

Изменения в закон о бюджете округа приняты Собранием депутатов НАО. Законопроект предложил замруководителя Департамента финансов С. Михайлов.



Необходимость изменений в закон объясняется включением в доходы/расходы бюджета ассигнований от федерации, необходимостью увеличить ассигнования на субсидии юрлицам на возмещение неполученных доходов, перераспределение средств, необходимостью увеличения бюджетных инвестиций в капстроительство, на покупку объектов недвижимости в госсобственность.



Доход бюджета НАО на 2019 г. на 2,17 млрд руб. увеличивается, в том числе 1,8 млрд руб. на межбюджетные трансферты из федеральной казны. Доходная часть бюджета составит 21,24 млрд руб. Расходы на 2,17 млрд руб. вырастут и составят 24,45 млрд руб. Дефицит – 3,2 млрд руб.



2 млрд руб. отдадут Департаменту строительства НАО. 1,75 млрд руб. из них пойдут на финобеспечение дорожной деятельности, в частности на строительство трассы Нарьян-Мар-Усинск, а 254 млн руб. отдадут на субсидии юрлицам. 76,9 млн руб. выделят на подготовку земель под жилстроительство.

