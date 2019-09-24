Желающих получить матподдержку ко Дню пожилого человека в НАО уже более 7 тыс.

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 24.09.2019

Отделение соцзащиты населения НАО продолжает прием заявлений на единовременную выплату людям пожилого возраста к 1 октября - Дню пожилого человека.

Заявление подали свыше 7 тыс. пенсионеров Ненецкого округа. Сумма компенсаций - 63 млн руб. Размер соцподдержки - 5 тыс. руб. для пенсионеров до 70 лет, и 16,6 тыс. руб. - для жителей НАО старше 70 лет. Суммы внушительные, но чтобы их получить, нужно написать соответствующее заявление.

В июле скорректирован план предоставления выплат для пенсионеров с инвалидностью, поскольку эта категория граждан имеет исключенное требование к стажу. Выплату имеют право получить инвалиды I, II, III группы, проживающие в Ненецком округе от 20 лет.

Право на получение денег имеют дамы от 55 лет, мужчины от 60 лет, если проживают в округе и имеют стаж работы от 15 лет.

Напомним, что День пожилого человека в стране принято отмечать 1 октября, но подавать документы на единовременную выплату можно до конца текущего года в Отделение соцзащиты населения. Из этого можно сделать вывод, что все не смогут получить деньги до 1 октября.





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