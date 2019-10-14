Оплаты школьных обедов безналом начали внедрять в Вологде
Сейчас безналичным расчетом можно оплатить пищу в начальных классах вологодской школы № 42 на ул. Северной. Проект получил название "Накрытые столы".
Школу выбрали для тестирования новой системы безналичных платежей, так как учебное заведение работает в одну смену. 1700 школьников накормить качественным горячим обедом сложно. Учителя оформляют заказ для столовой, работники столовой должны быстро накрыть столы. Практику изучат, проанализируют и в случае эффективности предложат другим школам, о чем заявила начальник Управления образования Вологды И. Гуляева.
"Накрытые столы" – электронная система, позволяющая школам формировать заявки для столовой дистанционно. Родители могут оплачивать обеды в электронном виде. Ранее деньги собирали вручную, отправляли в столовую талон. Теперь каждый день можно проверять, сколько учеников пришли в школу, а родители не явившихся не оплачивают питание. Затем заполняется заявка, отправляется в столовую.
Эксперты ОНФ дистанционный формат оплаты обедов в школе оценили, хотя в теории он выглядит не совсем убедительно.
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