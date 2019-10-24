В 1,6 млрд руб. обошлась Архангельской области подготовка к зиме
Подготовка объектов ЖКХ и ТЭК к холодам в этом году обошлась бюджету в 1,6 млрд руб., что на 339 млн руб. больше, чем годом ранее. Больше всего денег (334 млн руб.) "съела" закупка топлива. В 317 млн руб. обошлась подготовка котельных и тепловых сетей. 4 млн руб. потратили на аварийные запасы, 63 млн руб. - на электросеть, 55 млн руб. - на канализацию и водопровод, 343 млн руб. - на жилфонд.
Запланированные работы были выполнены. Возникли сложности в котельной на ул. Лесозаводской, 25, где сменился владелец. Сейчас котельная к зиме готова.
Налаживается работа новой котельной в пос. Затон. Она будет работать на древесных отходах. Старую котельную, построенную в 1932 г., закроют. Новая сможет обеспечить теплом 28 многоквартирных домов, 5 объектов соцсферы.
Горадминистрация продолжает проверку готовности теплоснабжающих организаций к холодам. Паспорта готовности выданы котельным на ул. Дежневцев, 15, ул. Доковской, 6, ул. 23-го лесозавода, ул. Силикатчиков, 10, ул. Лесотехническая, 1, теплосетям в Маймаксанском округе.
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