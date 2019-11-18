За 3 квартала бюджет Коми исполнен по поступлениям в сумме 64 млрд руб.

Самым большим расходным направлением в Коми является сфера образования, забирающая 30% средств бюджета республики. На социальную сферу уходит 2/3 расходов.



В 3 квартале текущего года бюджет Коми исполнен по поступлениям на 83%, по расходам — на 68,4%. Профицит составляет 7 млрд 202 млн руб. По итогам первого полугодия республиканский бюджет исполнен с профицитом в 5,4 млрд руб.



В сферу образования направлено 16,15 млрд руб. (28,4%), на соцполитику – 15,02 млрд руб. (26,4%) и на здравоохранение — 6,13 млрд (10,8%). На эти сферы пришлось 65,6% расходов. На экономику потрачено 6,94 млрд руб. (12,2%), на ЖКХ — 2,78 млрд руб. (4,9%), на госвопросы — 2 млрд руб. (3,5%), на кинематографию и культуру— 1,65 млрд руб. (2,9%).



Расходы на нацбезопасность, правоохранительные органы составили 1,06 млрд руб., на СМИ – 142,7 млн руб., на спорт — 468,4 млн руб., на охрану окружающей среды — 73,2 млн руб., на нацоборону — 19,7 млн руб. Межбюджетные трансферты составили 4,9% или 2,76 млрд руб. На обслуживание госдолга израсходовано 3% бюджета или 1,68 млрд руб.