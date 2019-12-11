В феврале 2020 г. многодетные семьи Кольского полуострова получат деньги за земельные участки

Н. Максимова, председатель комитета по соцполитике Мурманской облдумы, рассказала, что многодетные семьи Кольского полуострова получат живые деньги в качестве соцподдержки вместо земельных участков.



Напомним, что губернатор региона А. Чибис ранее предложил ввести финансовую поддержку, на которую можно выплатить ипотеку. Причина решения проста: земельные участки, которые бесплатно выдаются многодетным семьям, часто пустуют. Людям не на что строить там дома или вести хозяйство, а любая земля должна работать. Также есть сложности с транспортной доступностью, подведением коммуникаций и мн. др. Для чего выдавать участки в таких местах, вообще не понятно.



В такой ситуации только деньги реально могут помочь людям в улучшении жилищных условий. В 2020 г. размер выплаты составит 340 тыс. руб. В области очередь на получение земли состоит из 1201 семьи, и многие из них предпочтут получить не землю, а деньги.



За 3 года на выплаты выделят 360 млн руб. На 2020 г. в бюджете заложат 119,5 млн руб. Облдума проводит процедуру внесения поправок в бюджет и нормативно-правовые акты.