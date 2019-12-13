С 2020 г. зарплаты бюджетников в Вологодской области увеличатся на 20%

Законопроект о повышении заработной платы работникам бюджетных организаций одобрен на 40-й сессии парламента Вологодской области. Зарплату увеличат на 20% уже с января 2020 г. Больше будут получать пожарные, сотрудники ветслужбы, аварийно-спасательных подразделений, экономисты, бухгалтеры, кадровики, завлабораториями и общежитиями, диспетчеры.



"Майские указы" В. Путина позволили повысить зарплату врачам и некоторым категориям работников образования, культуры, соцслужбы, но осталось много бюджетников, не попавших под действие указа. Именно поэтому в регионе решили принять новый законопроект, позволяющий выровнять ситуацию.



В Вологодской области зарегистрировано 300 госучреждений, в которых трудоустроено 55 тыс. человек.



В 2 раза увеличится матподдержка молодежи 14-18 лет в период временного трудоустройства. Это работы по озеленению и благоустройству территории во время каникул. Такой законопроект одобрен на сессии ЗСО. Напомним, что ранее, помимо зарплаты, оказывалась поддержка в размере 850 руб., но с января она составит 1,5 тыс. руб., что позволит мотивировать к трудовой деятельности, адаптировать молодежь к труду на постоянной основе.

