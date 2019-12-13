С 2020 г. зарплаты бюджетников в Вологодской области увеличатся на 20%
Законопроект о повышении заработной платы работникам бюджетных организаций одобрен на 40-й сессии парламента Вологодской области. Зарплату увеличат на 20% уже с января 2020 г. Больше будут получать пожарные, сотрудники ветслужбы, аварийно-спасательных подразделений, экономисты, бухгалтеры, кадровики, завлабораториями и общежитиями, диспетчеры.
"Майские указы" В. Путина позволили повысить зарплату врачам и некоторым категориям работников образования, культуры, соцслужбы, но осталось много бюджетников, не попавших под действие указа. Именно поэтому в регионе решили принять новый законопроект, позволяющий выровнять ситуацию.
В Вологодской области зарегистрировано 300 госучреждений, в которых трудоустроено 55 тыс. человек.
В 2 раза увеличится матподдержка молодежи 14-18 лет в период временного трудоустройства. Это работы по озеленению и благоустройству территории во время каникул. Такой законопроект одобрен на сессии ЗСО. Напомним, что ранее, помимо зарплаты, оказывалась поддержка в размере 850 руб., но с января она составит 1,5 тыс. руб., что позволит мотивировать к трудовой деятельности, адаптировать молодежь к труду на постоянной основе.
Рекомендуем по теме:
"Сказки Гофмана" представлены на столичном фестивале "Видеть музыку"
Индексация единовременных выплат ветеранам труда в Карелии не проводилась 11 лет
Кадастр отходов могут ввести в Коми
В Мурманске прошло совещание по световому оформлению города
В Кировске начала работу IX международная конференция "Горнодобывающая промышленность Баренцева Евроарктического региона: взгляд в будущее"
А. Цыбульский принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО
Федеральный проект "Уроки цифры" запущен в НАО