Петрозаводск попал в топ-3 городов России по темпам роста стоимости аренды квартир

В агентстве недвижимости Domofond.ru провели анализ рынка аренды жилья в крупных городах страны с численностью от 250 тыс. человек (76 городов). За основу решили взять результат трех осенних месяцев, составив рейтинг динамики цен за аренду. Петрозаводск оказался на третьей строчке рейтинга, поскольку в городе стоимость аренды квартир поднялась с сентября до конца ноября на 5,4%.



Этот показатель повлиял на снижение спроса, поскольку взять жилье в аренду стало слишком дорого для большинства жителей республики. В среднем, однокомнатная квартира в столице Карелии стоила 12,2 тыс. руб. (в августе снять квартиру можно было за 11,6 тыс. руб.).



Возглавил рейтинг Владивосток, где стоимость аренды на 5,8% возросла, составив 15,8 тыс. руб. На втором месте оказались татарские Набережные Челны с ростом 5,5%.



Наем квартир за осень стал дороже в 49 городах. Но в некоторых цены снизились. В Сочи снять жилье стало дешевле на 14,2%. Но в Санкт-Петербурге однокомнатные квартиры поднялись в цене на 1,3 %, а в Москве - на 0,9%.