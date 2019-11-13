Петрозаводск попал в топ-3 городов России по темпам роста стоимости аренды квартир

Республика Карелия >> Финансы >> 19.12.2019

В агентстве недвижимости Domofond.ru провели анализ рынка аренды жилья в крупных городах страны с численностью от 250 тыс. человек (76 городов). За основу решили взять результат трех осенних месяцев, составив рейтинг динамики цен за аренду. Петрозаводск оказался на третьей строчке рейтинга, поскольку в городе стоимость аренды квартир поднялась с сентября до конца ноября на 5,4%.

Этот показатель повлиял на снижение спроса, поскольку взять жилье  в аренду стало слишком дорого для большинства жителей республики. В среднем, однокомнатная квартира в столице Карелии стоила 12,2 тыс. руб. (в августе снять квартиру можно было за 11,6 тыс. руб.).

Возглавил рейтинг Владивосток, где стоимость аренды на 5,8% возросла, составив 15,8 тыс. руб. На втором месте оказались татарские Набережные Челны с ростом 5,5%.

Наем квартир за осень стал дороже в 49 городах. Но в некоторых цены снизились. В Сочи снять жилье стало дешевле на 14,2%. Но в Санкт-Петербурге однокомнатные квартиры поднялись в цене на 1,3 %, а в Москве - на 0,9%.





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