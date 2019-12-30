459 должников по налогам из Череповца не могут покинуть страну

Вологодская область >> Финансы >> 30.12.2019

В "черный список" попали 459 череповчан, не заплативших налогов на 27,5 млн руб. Судебным приставам направили ходатайства об ограничении их вылета за рубеж. Налоговики считают, что это действенная мера, которая заставляет людей выплачивать задолженности. Об этом сообщил замначальника межрайонной ИФНС РФ № 12 по Вологодской области В. Мошинский.

Мера начинает действовать, если налогоплательщик своевременно не оплатил задолженность. Со следующего дня после завершения срока выплат начинают начисляться пени (1/300 ставки рефинансирования). Также должник несет дополнительный риск по выплате судебных издержек (около 400 руб.), исполнительский сбор у судебных приставов.

Среди должников числятся люди с разным достатком, но самое удивительное, что большинство из них – обеспеченные люди со своим работающим бизнесом, которые считают, что налоги выплачивать не обязательно. Именно на них рассчитана мера по ограничению выезда за границу. Часть из них не сможет полететь на новогодние каникулы за границу.





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