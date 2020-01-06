В Коми большинство муниципалитетов попали в группу с высокой долговой устойчивостью

C 2020 г. муниципальные образования региона будут классифицироваться по группам с высоким, низким и средним уровнями долговой устойчивости. Классификацию ввели в связи с изменениями Бюджетного кодекса РФ.



В Коми 17 муниципалитетов в скором времени получат статус высокой долговой устойчивости. Усинск, Воркута, Удорский район получат статус средней долговой устойчивости. Такая классификация позволит более оптимально распределять ресурсы во время принятии бюджета.



В Минфине Коми заявили о введении практики реализации классификации при составлении бюджета на 2021 г. Группа заемщиков среднего уровня будет согласовывать с Минфином программы гарантий, кредитов, представлять проекты долговой политики.



Для высокого уровня согласования проводить не будут, а группы заемщиков с низким уровнем обяжут утверждать планы восстановления платежеспособности.



В повышение показателя долговой устойчивости в бюджете Коми на 2020 г. вложат 200 млн руб. Эти деньги используют в качестве бюджетных кредитов для погашения долгов муниципальных образований в виде кредитных обязательств, полученных муниципальными образованиями от кредиторов. Это сократит расходы на обслуживание долгов.