Жители Петрозаводска уже весной смогут получать кэшбэк за поездки в троллейбусах

Республика Карелия >> Финансы >> 21.01.2020

Об этом сообщает издание «Карелinform», сославшись на пресс-службу мэрии. Городская администрация прилагает усилия для увеличения числа пассажиров, пользующихся городским транспортом. Чиновники считают, что возможность вернуть часть средств потраченных на поездку станет существенным фактором для горожан.

По словам заместителя главы Петрозаводска Юлии Мизинковой, уже проведены переговоры с «Mastercard». Компания предложила возмещать пассажирам электротранспорта 5 рублей при оплате картой. Средства будут возвращаться автоматически, система не потребует загрузки дополнительных приложений. Сейчас более 30% пассажиров уже используют банковские карты при оплате проезда.

Ранее глава Карелии, ознакомившись с неудовлетворительными финансовыми результатами работы ПМУП «Городской транспорт», выступил с инициативой временной передачи троллейбусов в республиканскую собственность. Это решение призвано повысить качество транспортного сообщения. Троллейбусный парк сейчас находится в плохом состоянии, не отвечая современным стандартам. Его ждет обширная модернизация.





Рекомендуем по теме:

С докладом об итогах 2018 г. И. Мирошник выступала в администрации Петрозаводска

20 марта решится вопрос статуса Петрозаводска

"Городской транспорт" Мурманска на грани банкротства

В Кондопоге национализируют соцобъекты

Деятельность движения "Петрозаводск — любимая столица" прокомментировала Е. Лоцман

И. Мирошник рассказала о благоустройстве парка ОТЗ в Петрозаводске


Арт-парк "Таинственный лес" открылся под Кировском

Госсовет Коми реанимирует закон о статусе столицы

В Беломорско-Онежском филиала госуниверситета морского и речного флота избивают воспитанников

НАО оказался на 32 строке экорейтинга регионов России

Глава Карелии рассказал о финансировании первичной медпомощи в республике

Новый ФАП построен в Спасской Губе

В Мурманской области обнаружен дорожный картель
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета