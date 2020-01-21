Жители Петрозаводска уже весной смогут получать кэшбэк за поездки в троллейбусах

Об этом сообщает издание «Карелinform», сославшись на пресс-службу мэрии. Городская администрация прилагает усилия для увеличения числа пассажиров, пользующихся городским транспортом. Чиновники считают, что возможность вернуть часть средств потраченных на поездку станет существенным фактором для горожан.



По словам заместителя главы Петрозаводска Юлии Мизинковой, уже проведены переговоры с «Mastercard». Компания предложила возмещать пассажирам электротранспорта 5 рублей при оплате картой. Средства будут возвращаться автоматически, система не потребует загрузки дополнительных приложений. Сейчас более 30% пассажиров уже используют банковские карты при оплате проезда.



Ранее глава Карелии, ознакомившись с неудовлетворительными финансовыми результатами работы ПМУП «Городской транспорт», выступил с инициативой временной передачи троллейбусов в республиканскую собственность. Это решение призвано повысить качество транспортного сообщения. Троллейбусный парк сейчас находится в плохом состоянии, не отвечая современным стандартам. Его ждет обширная модернизация.