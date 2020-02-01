Ветераны и дети войны получат выплаты к 75-летию Победы в ВОв

Архангельская область >> Финансы >> 01.02.2020

И. Орлов, губернатор Архангельской области, рассказал, что из бюджета Поморья выделено 180 млн руб. на выплаты детям войны и ветеранам к 75-летию Победы.

Губернатор внес в список получателей выплат детей войны, родившихся до 3 сентября 1945 г. Они получат единовременную выплату к 9 мая в размере 2 тыс. руб.

На получение выплаты имеют право инвалиды и участники ВОв (10 тыс. руб.), бывшие несовершеннолетние участники концлагерей, гетто, других мест пребывания, признанные инвалидами вследствие заболеваний или увечий,  наступивших в связи с противоправными действиями (5 тыс. руб.). Жители блокадного Ленинграда, работавшие во время войны на заводах противовоздушной обороны, на стройках оборонительных сооружений, военных объектов, труженики тыла, награжденные орденами и медалями СССР за труд во время ВОв получат по 5 тыс. руб. На получение 3 тыс. руб. могут претендовать вдовцы и вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 

Если у человека сочетаются две категории, ему выплатят сумму, которая больше. Выплаты не затронут меры поддержки, оказываемые ветеранам на уровне федерации.

Все северяне получат деньги к 9 мая.





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