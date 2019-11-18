Налоговая задолженность за 2 года в Карелии снижена на 1 млрд руб.
В Управлении ФНС Карелии рассказали, что налоговая задолженность за последние 2 года снизилась на 1 млрд руб., но остается внушительной – 2,5 млрд руб. Больше 50% суммы приходится на обанкротившиеся предприятия. В процедурах банкротства находятся 600 должников, среди которых 184 организации.
Количество организаций в стадии банкротства снижается, а граждан, пользующихся возможностью избавиться от долгов путем банкротства, увеличивается. В 2018 г. банкротство постигло 80 граждан, а за 11 месяцев прошлого года их количество достигло 140. В процедуре банкротства находятся 419 человек с задолженностью 313 млн руб.
Спасаться от долгов путем банкротства налоговики не советуют, поскольку последствия могут оказаться неблагоприятными. Гражданин 5 лет не сможет брать кредиты, 3 года не сможет занимать руководящие должности.
Частный предприниматель, который прошел через банкротство, не может регистрироваться в качестве ЧП 5 лет, занимать пост в органах управления юрлица, ему придется нести немалые убытки, связанные с процедурой банкротства (пошлины, вознаграждения финуправляющему, почтовые расходы).
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