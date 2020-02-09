На 21 руб. подняли пенсии ветеранам труда в Карелии
В Карелии планируют индексировать выплаты ветеранам труда. Сумма индексации выглядит смешно - 21 руб. На эти деньги почти ничего нельзя купить и даже на проезд один раз в общественном транспорте не везде хватит. Соответствующий закон уже находится на рассмотрении в Законодательном собрании республики, и если он будет принят, ветераны труда разочаруются во властях Карелии. Они уже возмущены подачкой, которую им собираются бросить, как косточку бездомной собаке. Но утвердив законопроект власти смогут поставить галочку в графе полезных дел, сделанных для самой незащищенной категории населения – пенсионеров.
Ветераны труда предлагают отослать оскорбительную прибавку авторам законопроекта. Например, жительница Пудожского района не стала ждать утверждения законопроекта и отправила одному из его авторов 21 руб. на привязанную к его номеру телефона карту "Сбербанка".
Также 11 февраля будет рассматриваться изменение размера выплат на детей, который хотят увеличить на 7 руб. 20 коп. Такой прибавкой власти собираются "осчастливить" 13815 человек.
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