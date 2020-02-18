НАО получит субсидию на строительство дома-интерната для инвалидов

Соглашение о получении субсидии из федеральной казны на возведение соцобъекта одобрено на заседании окружной администрации НАО.



В 2021-2022 гг. на строительство здания дома-интерната для инвалидов и престарелых Ненецкому округу на условиях софинасирования выделят 315 млн руб. 35 млн руб. должен предоставить окружной бюджет.



Губернатор округа А. Цыбульский рассказал, что нужно в текущем году подготовить проектно-сметную документацию, как было рекомендовано правительством.



О планах строительства в Нарьян-Маре дома для инвалидов говорили в октябре прошлого года губернатор и глава Минтруда РФ. По достигнутой договоренности % софинансирования составил 90 на 10, где 90 % средств предоставляет федерация, 10 % - регион.



Новое здание построят по региональному проекту "Старшее поколение" и нацпроекту "Демография".



Сейчас в Пустозерском доме-интернате проживает 90 человек, нуждающихся в наблюдении и уходе. В НАО это единственное учреждение соцобслуживания подобного типа. Оно занимает 3-этажное здание без лифтов, которое лишь частично приспособлено для инвалидов.