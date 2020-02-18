НАО получит субсидию на строительство дома-интерната для инвалидов
Соглашение о получении субсидии из федеральной казны на возведение соцобъекта одобрено на заседании окружной администрации НАО.
В 2021-2022 гг. на строительство здания дома-интерната для инвалидов и престарелых Ненецкому округу на условиях софинасирования выделят 315 млн руб. 35 млн руб. должен предоставить окружной бюджет.
Губернатор округа А. Цыбульский рассказал, что нужно в текущем году подготовить проектно-сметную документацию, как было рекомендовано правительством.
О планах строительства в Нарьян-Маре дома для инвалидов говорили в октябре прошлого года губернатор и глава Минтруда РФ. По достигнутой договоренности % софинансирования составил 90 на 10, где 90 % средств предоставляет федерация, 10 % - регион.
Новое здание построят по региональному проекту "Старшее поколение" и нацпроекту "Демография".
Сейчас в Пустозерском доме-интернате проживает 90 человек, нуждающихся в наблюдении и уходе. В НАО это единственное учреждение соцобслуживания подобного типа. Оно занимает 3-этажное здание без лифтов, которое лишь частично приспособлено для инвалидов.
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