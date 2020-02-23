Жители Коми меньше стали сберегать деньги

В прошлом году доходы жителей Коми по оценке Комистата составили 349,1 млрд руб., что на 2,5% больше, чем годом ранее. Реальные доходы с учетом индекса потребцен на 2,9% сократились, а доходы за вычетом платежей - на 4%. Среднедушевой доход в месяц составил около 35 тыс. руб., что больше на 3,8%, чем годом ранее.



В структуре доходов возросла доля, приходящаяся на оплату труда, доходов от бизнеса, соцвыплат при снижении доходов от собственности.



300,7 млрд руб. – расходы населения Коми в прошлом году. Это больше на 6%, чем в 2018 г. Прирост сбережений - 48,4 млрд руб., что на 14,7% меньше, чем в 2018 г. Также наблюдается увеличение потребрасходов (+5,4%), расходов на платежи (+10,1%). Люди больше тратят и меньше сберегают.



В прошлом году снизилась покупательная способность населения по причине превышения роста потребцен над темпом роста доходов. Возросла покупательная способность на масло подсолнечное, творог, яблоки, молоко, маргарин, соль, картофель, морковь, свеклу.



На ежемесячный доход в прошлом году можно было купить 7,3 набора из 33 ключевых продуктов питания.