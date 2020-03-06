Заксобрание Карелии рассмотрит законопроект, расширяющий возможности использования маткапитала
В Заксобрании Карелии рассматривают проект, предусматривающий разрешение гражданам использовать региональный семейный капитал на покупку автомобиля при ряде условий. Машина должна быть новой, выпущенной в России, а оформить ее можно только на родителей или детей. Деньги регионального маткапитала можно направить на покупку машины, независимо от срока, прошедшего со дня рождения или усыновления 3-го, 4-го или последующих детей.
Разработчики законопроекта в пояснительной записке объясняют, что помощь государства в покупке автомобиля - хорошая поддержка многодетным семьям, которая упрощает процесс воспитания детей, повышает мобильность многодетной семьи, позволяет сэкономить время. А еще на ней можно зарабатывать частным извозом.
Законопроект не предусматривает условий по предотвращению по какой-либо причине отчуждения машины, купленной на деньги маткапитала. Теоретически люди могут продать авто после покупки, поэтому мнимое благое начинание авторов проекта - только еще один способ обналичивания маткапитала.
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