Легализация "серых" зарплат в Коми позволило собрать 91 млн руб. страховых взносов

Республика Коми >> Финансы >> 30.03.2017

Успехи Коми в легализации неформального труда отметил замминистра труда РФ А. Пудов. Жители Коми могут сообщать о "серых зарплатах" по телефону "горячей линии".

Работа по снижению неформальной занятости осуществляется в рамках поручения зампредседателя правительства РФ О. Голодец. В Коми этой работой занимается республиканское Министерство труда.

В 2016 г. в регионе выявлено и официально трудоустроено 8 тыс. человек, ранее работавших в нелегальной сфере. В итоге в Пенсионный фонд Коми поступил 91 млн руб. страховых взносов.

В Минтруда республики отмечают, что в попытках уйти от уплаты налоговых отчислений и в целях получить более высокую прибыль, недобросовестные работодатели идут на нарушение закона сознательно, нанося ущерб своим работникам. Без трудовых договоров и получая зарплату в конверте, работник не имеет право на оплачиваемый отпуск, больничный и на начисление пенсии в старости. В случае несчастного случая на производстве работодатель ничего компенсировать не будет.

С недавнего времени для предпринимателей, не использующих наемный труд, появился шанс работать по патенту. Частные такси, сиделки, ремесленники, репетиторы и все, кто хочет регистрироваться как индивидуальный предприниматель, могут подать заявление в налоговую о выдаче патента. Такие налогоплательщики по закону освобождаются от подоходного и имущественного налога, а также от НДС. Обязательными для них являются взносы во внебюджетные фонды, и они включены в стоимость патента.

Минтруда Коми напоминает, что если при устройстве на работу работодатель предлагает работать без официального оформления и письменного трудового договора с выплатой "серой" зарплаты, необходимо сообщать об этом в госинспекцию труда или на телефон "горячей линии".





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