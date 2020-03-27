Playrix выделит 100 млн руб. на борьбу с коронавирусом

Крупнейший мировой разработчик мобильных игр Playrix, созданный миллиардерами Игорем и Дмитрием Бухманами, направит 100 млн руб. на борьбу с коронавирусом. Деньги будут использовать в Вологодской области, а также других регионах. Основатели успешного разработчика решили вложиться в здоровье людей не только в своем регионе.



В первую очередь средства попадут в регионы, где есть филиалы компании Playrix, — в Иваново, Петрозаводск, Калининград, Великий Новгород, Барнаул.



Деньги будут выделяться частями. Первый грант - 25 млн руб. Его выделят Вологодской области, откуда родом основатели компании. Деньги направят на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких, рентгеновского оборудования и другого медоборудования. 75 млн руб. пойдут на поддержку другим регионам, на закупку медицинской техники, защитных и дезинфицирующих средств.



Справка. Playrix основан в Вологде в 2004 г. Компания находится в мировом топ-5 успешных мобильных разработчиков, и по оценке Forbes стоит 7 млрд долларов.