Playrix выделит 100 млн руб. на борьбу с коронавирусом

Вологодская область >> Финансы >> 27.03.2020

Крупнейший мировой разработчик мобильных игр Playrix, созданный миллиардерами Игорем и Дмитрием Бухманами, направит 100 млн руб. на борьбу с коронавирусом. Деньги будут использовать в  Вологодской области, а также других регионах. Основатели успешного разработчика решили вложиться в здоровье людей не только в своем регионе.  

В первую очередь средства попадут в регионы, где есть филиалы компании Playrix, — в Иваново, Петрозаводск, Калининград, Великий Новгород, Барнаул.

Деньги будут выделяться частями. Первый грант - 25 млн руб. Его выделят Вологодской области, откуда родом основатели компании. Деньги направят на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких, рентгеновского оборудования и другого медоборудования. 75 млн руб.  пойдут на поддержку другим регионам, на закупку медицинской техники, защитных и дезинфицирующих средств.

Справка. Playrix основан в Вологде в 2004 г. Компания находится в мировом топ-5 успешных мобильных разработчиков, и по оценке Forbes стоит 7 млрд долларов.





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