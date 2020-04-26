Предпринимателям Мурманска расскажут о выплате МРОТ онлайн

Мурманская область >> Финансы >> 27.04.2020

Сегодня в 16:00 состоится онлайн видеоконференция для представителей бизнеса Мурманской области. Специалисты ответа на вопросы предпринимателей и объяснят, как и куда подавать заявку для получения МРОТ в рамках финпомощи субъектам МСБ, пострадавшим в условиях ухудшения экономической ситуации в результате карантина.

С 23 апреля в "Фонде развития малого и среднего предпринимательства" начался прием заявок на получение финансовой помощи. Многие еще не знают, что имеют право на получение денег, поэтому было решено провести онлайн вебинар. Для участия в нем нужно пройти регистрацию и установить приложение Zoom на телефон и ПК, что обеспечит возможность использовать видеокамеру для общения. Приложение устанавливается бесплатно. Участвовать в мероприятии могут все представители МСП, кого интересует материальная помощь.

В прямом эфире с предпринимателями будут общаться и.о. министра инвестиций Мурманской области А. Варич, директор Фонда развития МСП А. Дочкин. Вопросы участникам рекомендуют продумать заранее.





Рекомендуем по теме:

Губернатор Мурманской области сообщил о повышении зарплаты для медицинских работников

Начался прием заявок на субсидии общинам коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области

24 предпринимателя НАО претендуют на гранты по 500 тыс. руб.

Размер микрозаймов для предпринимателей НАО вырос до 3 млн руб.

В Мурманской области стартовали Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества

200 жителей Карелии открыли бизнес с помощью службы занятости


Главу Коми С. Гапликова отправили в отставку

В НАО зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

В центре гигиены и эпидемиологии НАО проведено 477 исследований на коронавирус

Власти Коми выделят 22 млн руб. на реализацию 35 проектов нацпроекта "Культура"

В Вологде нужна кровь всех групп

Медики НАО получат деньги из резервного фонда Правительства РФ

Медоборудование получит Архангельская область за счет фонда правительства РФ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета