Предпринимателям Мурманска расскажут о выплате МРОТ онлайн
Сегодня в 16:00 состоится онлайн видеоконференция для представителей бизнеса Мурманской области. Специалисты ответа на вопросы предпринимателей и объяснят, как и куда подавать заявку для получения МРОТ в рамках финпомощи субъектам МСБ, пострадавшим в условиях ухудшения экономической ситуации в результате карантина.
С 23 апреля в "Фонде развития малого и среднего предпринимательства" начался прием заявок на получение финансовой помощи. Многие еще не знают, что имеют право на получение денег, поэтому было решено провести онлайн вебинар. Для участия в нем нужно пройти регистрацию и установить приложение Zoom на телефон и ПК, что обеспечит возможность использовать видеокамеру для общения. Приложение устанавливается бесплатно. Участвовать в мероприятии могут все представители МСП, кого интересует материальная помощь.
В прямом эфире с предпринимателями будут общаться и.о. министра инвестиций Мурманской области А. Варич, директор Фонда развития МСП А. Дочкин. Вопросы участникам рекомендуют продумать заранее.
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