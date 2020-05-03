Самый богатый депутат Заксобрания Вологодской области - Е. Иванов

Вологодская область >> Финансы >> 03.05.2020

На портале Заксобрания региона опубликовали доходы депутатов за прошлый год.

Самым богатым оказался депутат от партии "Единая Россия" Е. Иванов с 16,5 млн руб., помимо которых он владеет 2 участками земли, одним садом, жилым домом, 2 дачами, 2 квартирами, автомобилем TOYOTA LAND CRUISER, гаражом,  снегоходом, катером, 3 прицепами, мотовездеходом.

На второй строчке списка богачей единоросс Г. Шевцов с 13,5 млн руб., 4 земельными участками, 2 домами, 2 квартирами, 2 машиноместами, хотя автомобилей в собственности депутата нет.  

Тройку лидеров замыкает И. Ясакова из "Справедливой России", ранее занимавшая первое место в списке самых богатых в Вологодской области. Но это было в 2018 г. А в 2019 г. она заработала 12,3 млн руб. Также у нее есть 3 земельных участка,  дом, 3 квартиры, 2 нежилых помещения, 2 автомобилями (Land Rover, Range Rover), мотоцикл HONDA.

Меньше 1 млн руб. заработали 4 депутата – Д. Долженко, А. Голик, В. Сверчков и В. Селяков. Самым скромным оказался Д. Долженко с 234 тыс. руб., земельным участком и автомобилем Toyota Lexus.

А. Голик получил 682 тыс. руб., а в его собственности есть лодка и автомобиль ВАЗ-21074.





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