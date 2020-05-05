Детям войны в Коми единовременную выплату увеличат до 3 тыс. руб.

Республика Коми >> Финансы >> 05.05.2020

Дети войны в Коми получат единовременную выплату, увеличенную в 3 раза, с 1 тыс. руб. до 3 тыс. На это из  регионального бюджета выделят 64 млн руб., которых хватит на 33 тыс. человек. Именно столько детей войны проживает на территории Коми.

Глава Коми В. Уйба пояснил, что повышение выплаты – подарок к 9 мая пережившим военные тяготы. На заседании Госсовета республики было принято решение о повышении размера выплаты детям войны, но изначально в постановлении об увеличении размера выплат фигурировала сумма 10 тыс. руб. Видимо, власти посчитали, что это будет слишком накладно для казны, поэтому утвердили лишь 3 тыс. руб. Когда эта сумма будет выплачена, и как ее можно получить, не сообщается.

Напомним, что 3 тыс. руб. будут выплачены единоразово. Эта сумма не имеет отношения в пенсии, социальным выплатам, в том числе связанным с самоизоляцией. Постановление коснулось только детей войны, поскольку другие категории участников и ветеранов ВОв получают единовременные выплаты по другой статье. 





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