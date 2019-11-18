Жители Ненецкого округа получили медпомощь за пределами региона на 151 млн руб.

В системе обязательного медстрахования в 2019 г. осуществляли деятельность 13 медорганизаций, 5 окружных в том числе. Также на территории НАО работала федеральная страховая медорганизация – "Капитал Медицинское Страхование".



По итогам прошлого года исполнение бюджета Фонда составило 1 млрд 672 млн руб. (99,5%) по доходам от утвержденного плана. Неналоговых доходов было 13,6 млн руб., межбюджетных трансфертов из окружной казны - 20,7 млн руб., прочих межбюджетных трансфертов - 49,2 млн руб. Большая часть поступлений субвенции из федерального фонда составила 1 млрд 591 млн руб.



Расходы Фонда составили 1 млрд 657 млн руб. На управленческие функции выделено 35 млн руб., на софинансирование трат медорганизаций по зарплате врачей, среднего медперсонала – 2,4 млн руб., на покупку ремонтно-медицинского оборудования, обучение персонала – 11,7 млн руб., на медпомощь иногородним гражданам в медорганизациях НАО – 48,7 млн руб., на медпомощь застрахованным жителям округа вне региона – 151 млн руб. Расходы на территориальную программу обязательного медстрахования составили 1 млрд 559 млн руб.



