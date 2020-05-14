80 тыс. жителей Мурманской области живут за чертой бедности
В регионе количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума по сравнению с прошлым годом увеличилось. Сейчас 80,8 тыс. человек имеют доходы ниже размера прожиточного минимума. Другими словами 10,8 % населения находятся за чертой бедности. Такие данные предоставил Мурманскстат.
В 2018 г. за чертой бедности находились 9,9 % граждан Заполярья или 74,7 тыс. человек. Это очень большая цифра, которая не красит регион. Сейчас прожиточный минимум на одного человека составляет 17162 руб., для детей – 17254 руб., трудоспособных людей - 17849 руб., для пенсионеров - 14231 руб.
Условия жизни в Заполярье суровые, поэтому людям, находящимся за чертой бедности, жить гораздо труднее, чем, например, в более теплых по климату регионах, где можно заниматься сельским хозяйством, иметь подсобные хозяйства. Ситуация выглядит удручающе, если учесть, что Мурманская область – не самая бедная. Уровень зарплат здесь довольно высокий, а бюджет позволяет оказывать помощь наиболее нуждающимся слоям населения.
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