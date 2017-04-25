За каждую копейку в бюджете НАО будут бороться

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 25.04.2017

Глава НАО И. Кошин отметил необходимость работы органов власти региона с пользователями недр НАО по привлечению средств в казну округа.

Сейчас ценовые параметры на нефть снижают прибыль компаний, поэтому идет общее снижение бюджетных отчислений и платежей на социально-экономическое развитие. Участились случаи, когда возникающие конфликты решаются только в судебном порядке, поэтому возникла необходимость сражаться за каждую копейку в бюджете НАО.

Механизм взыскания недополученных доходов через суд имел место в разрешении спора между компанией "Северное сияние" по соглашению об участии компании в социально-экономическом развитии региона в 2015 г. Администрация округа обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать с ООО "Нефтяная компания "Северное сияние" долг. Размер затрат компании по соглашению составил 9 млн руб. ежегодно, и это было одним из условий пользования Мусюршорским участком. НАО обратился в суд по причине невыполнения обязательств по оплате, и иск был признан правомерным. "Северное сияние" обязано выплатить НАО полную сумму по соглашению.

С аналогичным иском администрация региона обратилась в прошлом году в Арбитражный суд Архангельской области, так как "Северное сияние" - недропользователь, имеющий 4 лицензии на пользование углеводородного сырья в регионе. Компания функционирует на территории Ненецкого округа с 2002 г.

Вопрос обязательного участия всех недропользователей в социальном и экономическом развитии региона также рассматривается на федеральном уровне, и так делается не только НАО. В 2017 г. законопроект, который предусматривает необходимость участия предприятий в развитии территорий осуществления своей деятельности, внесен Госсобранием якуткой республики Саха на рассмотрение Госдумы. Нуждается в поправках и закон "О недрах", а при получении лицензии должен включаться пункт об участии в развитии муниципального образования и субъекта РФ.






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