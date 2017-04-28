В 2016 г. каждый житель Коми сделал покупки на 171 тыс. руб.

На рынках, в магазинах и на ярмарках в прошлом году было продано продукции и товаров на 146 млрд руб., что составляет 90,6% от сопоставимых цен 2015 г. На каждого жителя республики Коми это ставило 171 тыс. руб.



В структуре розничной торговли наибольшую долю занимал алкоголь - 10%, дичь, мясо, птица - 8%, легковые автомобили - 5%, бензин – 6%, молочная продукция и верхняя одежда - по 4%.



Объем розницы непродовольственных товаров снизился на 6,5%, но такие товары как книги, ткани, велосипеды, мебель, часы, изделия из кожи стали продавать гораздо реже среднего показателя. Резкое уменьшение спроса наблюдалось на мониторы, аудио и видео аппаратуру, фотоаппараты и смежные товары - на 68%. Это товары дорогие, поэтому многие предпочитали покупать аппаратуру, бывшую в употреблении, чем тратить огромные суммы на новые.



Продажи газового топлива, канцелярии, писчебумажных и спортивных товаров, стройматериалов и мобильных телефонов выросли на 14%.



Сокращение объема реализации продуктов питания и напитков, табачных изделий был более существенным – 12%. Уменьшились продажи всех продуктов, кроме картофеля, консервов, мясных продуктов, мороженого, замороженных десертов. Продажа алкоголя снизилась на 6,6%.



Большая часть товаров и продуктов была продана торговыми розничными сетями, которые на потребительском рынке Коми имели определяющее значение. Это постоянная тенденция. На них приходится 28% общего объема продаж. В прошлом году они формировали 37% оборота розничной торговли Коми в продовольственном секторе, 20% - в непродовольственных товарах. 65% выручки от продаж торговых сетей поступило от продуктов питания, 35% - от непродовольственных товаров (в 2015 г. соотношение было 70% к 30%).