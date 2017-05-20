Получать доплату к пенсии в НАО можно будет подтвердив свое право на нее

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 20.05.2017

Жители НАО, получающие к пенсии доплату 2708-3100 руб., обязаны подтвердить право на эти выплаты. На это у них осталось менее двух месяцев. Для перерегистрации им нужно придти в Отделение социальной защиты.

Особые условия распространяются на жителей старше 70 лет, которые наравне с детьми войны и тружениками тыла отнесены к категории нуждающихся в социальной поддержке. Перерегистрация им не потребуется. Также она не потребуется получателям компенсационной ежемесячной выплаты НАО 3100 руб. на детей-инвалидов, и жителям округа, осуществляющим уход за лицами старше 80 лет, инвалидами первой группы или детьми-инвалидами.

Пенсионеры, не входящие в льготные категории, должны подойти в ОСЗН с паспортом, пенсионным удостоверением, документом, подтверждающим доход. Неработающие пенсионеры должны предъявить трудовую книжку, работающие - справку 2НДФЛ за последний год.
С 1 июля для предоставления ежемесячных выплат будут учитывать индивидуальный доход человека. Окружную доплату будут получать все, как раньше. Внедрение такого критерия как нуждаемость, обязательного по федеральному закону, в перспективе даст возможность проиндексировать соцвыплаты.

В ведомстве обращают внимание на сроки перерегистрации. Если документы поданы до 1 июля, выплату продолжат непрерывно и ежемесячно. При подаче документов после, в период июль-сентябрь, выплату временно приостановят. Потом ее снова начислят с учетом пропущенных месяцев.

Если пенсионер не успеет перерегистрироваться до конца сентября, выплата полностью прекратится. Документы на получение нужно будет подавать снова, но за пропущенный период июль-сентябрь выплату компенсировать не будут. В этой связи лучше предоставить документы на подтверждение до 1 июля.





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