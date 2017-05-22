Карельских бюджетников переводят на карточки "Мир"

Республика Карелия >> Финансы >> 22.05.2017

Россия, пострадавшая несколько лет назад от блокировки многих платежных систем, пришла к выводу, что нужно создавать свои платежные карты, которые не будут зависеть ни от кого. Так появились карточки "Мир", которые во многом уступали такими мировым лидерам как "Виза" и "Мастер Карт".

С 1 мая федеральный закон обязал перейти всех работников бюджетных предприятий на обслуживание карточной системы "Мир". Для этого были определены сороки: с 1 июля это должны сделать все работники бюджетной сферы, которые начали работу после 1 мая текущего года, а 1 июля следующего года – работники, принятые на работу до 1 мая 2017 г.

Национальная система платежей "Мир" – удовольствие не для всех удобное. Несмотря на бесплатный выпуск карты (это сейчас делают во всех банках) и низкий тариф на обслуживание, картами нельзя пользоваться за границей и использовать в качестве расчетного средства в интернете на многих сайтах.

Карта "Мир" разработана на базе местных технологий и соответствует международным стандартам безопасности. На ней есть чип, защищающий от копирования, и технология безопасной оплаты в интернете – аналог 3D-Secure. Использовать ее можно только в России (магазины, терминалы оплаты, интернет-магазины).

В Карелии для перевода бюджетников на новую карту создана рабочая группа, в которую вошли представители банков, кредитных организаций, органов исполнительной власти, держатели карт из бюджетной сферы Карелии.

Организовать обеспечение возложено на Минфин Карелии. Рабочая группа уже провела первое совещание и определила круг вопросов, которые нужно решить. Также она определила перечень лиц, которые перейдут на новую платежную систему. Это будут специалисты муниципального и госуправления, сотрудники муниципальных и госучреждений, чье финансовое обеспечение осуществляется за счет бюджета республики и местной казны, работники госпредприятий.





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