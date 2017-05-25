Госдолг НАО составляет 2,4 млрд руб.

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 25.05.2017

Руководитель финблока Администрации Ненецкого округа представил отчет об окружном бюджете за прошлый год. Бюджет НАО по доходам составил 12,98 млрд руб. и 15,88 млрд руб. – по расходам. Изначально прогнозировался доход 15,57 млрд руб., расход - 18,64 млрд руб. По причине падения цен на нефть, кризиса в нефтяном секторе, снижения налогооблагаемой базы для нефтяных предприятий, регион недополучил минимум 1 млрд руб. налога на прибыль.

Был риск, связанный с поступлениями от Харьягинского СРП. На начало прошлого года прогноз поступлений от этого месторождения был нулевой, но по инициативе главы округа в комитете СРП смету затрат по проекту снизили до 220 млн долларов с 394 млн долларов, что позволило получить бюджету НАО 2 млрд руб.

Льготы, предоставленные по налогу на прибыль, позволили заложить базу будущего стабильного источника доходов - налога на имущество. Получено 5 млрд 594 млн руб., что на 30% больше, чем в 2015 г. В 2016 г. власти округа вели регулярную работу с федеральными ведомствами, в результате чего удалось привлечь 1,5 млрд руб. из федерального бюджета, что в 2 раза больше, чем годом ранее.

Чтобы покрыть дефицит бюджета округ привлек кредитные ресурсы на 4,3 млрд руб. На сегодняшний день госдолг региона составляет 2,4 млрд руб.

С исполнением бюджета возникли проблемы, но по независящим от самого региона причинам, потому что оказывать влияние на конъюнктуру мирового нефтяного рынка округ не мог. Но руководство НАО быстро сориентировалось под реалии времени и выстроило политику, обеспечившую финансирование соцобязательств и поддержку экономики региона. Доходы упали на треть, но дефолт не был допущен. В этой ситуации правительству НАО можно дать положительную оценку.





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