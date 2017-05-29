А. Парфенчиков считает программу доппитания для малообеспеченных россиян самой актуальной

И. о. главы Карелии А. Парфенчиков считает программу доппитания для малообеспеченных россиян одной из самых актуальных. Он поддержал идею запуска в России программы продовольственной помощи для малообеспеченных граждан.



Минпромторг планирует запустить программу во втором полугодии следующего года, а в полную силу она начнет работать в 2019 г. Идея доппомощи малоимущим актуальна, и важно, чтобы на выделенные средства покупались отечественные продукты. Проблема в том, что сложно создать механизм контроля покупки именно российских продуктов. Выеденные средства пойдут на повышение потребительского спроса на внутрироссийком рынке, что должно благотворно повлиять на экономику.



И. о. главы Карелии называет проект механизмом субсидирования российского агрокомплекса с помощью магазинов-дискаунтеров. Но очень важно, чтобы процесс был максимально прозрачным.



Напомним, что ранее Минпромторг внес предложение создать систему дополнительного обеспечения продовольствием в виде специальных банковских карт, которые будут выдаваться нуждающихся в улучшении питания людям. Деньги на этих картах можно тратить только на продукты первой необходимости и только российского производства. В качестве сертификата будут использоваться дебетовый карты "Мир".



Эта программа заработать могла еще в 2015 г., но в бюджете не хватило на это средств. Всего на ее запуск потребуется порядка 300 млрд руб. Замминистра промышленности В. Евтухов сообщил, что ранее 2018 г. проект запустить не удастся.



Перечень продуктов, которые будут доступны малоимущим по продсертификату, может включать: хлеб, хлебные продукты, сахар, соль, мясо, овощи, сухофрукты, свежие фрукты, яйца, рыбу, растительное масло, рыбопродукты, молокопродукты и молоко.



Программой можно охватить 19 млн человек, которые получают доход ниже прожиточного минимума.

